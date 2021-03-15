Свидетель заявил, что стрельба в "Москва-Сити" в 2017 году произошла из-за парковки

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Перестрелка в комплексе "Москва-Сити" в 2017 году произошла из-за неправильно припаркованной машины бизнесмена Гавриила Юшваева. Об этом в ходе допроса в Пресненском суде Москвы заявил свидетель, предприниматель Дмитрий Павлов.

"Как я понял, причиной конфликта, который перерос в стрельбу, стала чья-то неправильно припаркованная машина, как впоследствии я выяснил, она принадлежит владельцу башни "Око" Гавриилу Юшваеву", - сказал Павлов, с показаниями которого ознакомился ТАСС.

Павлов рассказал, что в день перестрелки он отмечал 50-летие в ресторане башни "Око". На юбилей было приглашено много гостей, причем у каждого было свое, четко ему отведенное место на подземной парковке. Юшваев с супругой были в числе приглашенных. Павлов пояснил, что некоторые из гостей "вполне могли быть с оружием и охраной". Свидетель также отметил, что мероприятие продолжалось около 50 минут и прервалось из-за перестрелки. "Выстрелы произошли внизу, в холле. Когда на четвертом этаже, в ресторане, мы их услышали, сперва решили, что это петарды. Позже стало ясно, что это выстрелы. В зале началось паника", - сказал бизнесмен. По словам Павлова, он узнал в зале суда одного из подсудимых - Магомеда Исмаилова. "Насколько я понял, это охранник Юшваева", - сказал свидетель.

Павлов также сказал, что знаком лично с потерпевшими по делу, в том числе с двумя сотрудниками Центра спецназначения ФГУП "Охрана" Росгвардии Дмитрием Якобсоном и Дмитрием Иванчевым. "Между этим ФГУП и с одной из компаний, осуществляющей услуги по перевозке грузов, которыми я пользуюсь, заключен официальный договор на охрану грузов", - пояснил он.

Перестрелка в башне "Око" комплекса "Москва-Сити" произошла 17 ноября 2017 года. В ней участвовали охранники миллиардера Гавриила Юшваева и сотрудники ЧОП. Пострадали семь человек, в том числе два сотрудника ФГУП "Охрана" Росгвардии, которые пытались разнять конфликтующие стороны. Два участника событий - Эльдар Хамидов и Магомед Исмаилов - обвиняются в незаконном обороте оружия, покушении на убийство и хулиганстве. Также обвинение в хулиганстве с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, предъявлено чемпиону России по кикбоксингу Саиду Асадулаеву. Он был арестован в феврале 2020 года. Кроме того, в конце декабря 2020 года Басманный суд арестовал бывшего следователя СК РФ Левона Агаджаняна, который был задержан по обвинению в фальсификации доказательств и в привлечении невиновного к уголовной ответственности по делу о стрельбе в "Москва-Сити". По делу Агаджаняна проходит и бывший замначальника Главного следственного управления СК РФ по Москве Сергей Синяговский. Он объявлен в розыск.