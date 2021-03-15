В Саратовской области на фельдшера скорой помощи напали во время вызова на дом

ТАСС, 15 марта. Полиция в Саратовской области проводит проверку после нападения на фельдшера скорой помощи во время вызова на дом к пациенту, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

"Сотрудниками МО МВД России "Балашовский" проводится проверка по факту причинения телесных повреждений фельдшеру скорой помощи. В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего. Проверка находится на контроле у руководства ГУ МВД России по Саратовской области", - говорится в сообщении.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил министру здравоохранения региона проконтролировать оказание медицинской помощи фельдшеру скорой помощи, на которого напали во время вызова. По данным пресс-службы губернатора, инцидент произошел в понедельник днем в городе Балашове. В настоящий момент пострадавшая находится в больнице, состояние оценивается как удовлетворительное.

"Глава региона отметил необходимость самого тщательного рассмотрения правоохранительными органами данного происшествия. Министру здравоохранения области Олегу Костину поручено проконтролировать оказание медицинской помощи пострадавшему фельдшеру", - говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

Валерий Радаев отметил, что "виновные должны понести суровое наказание".