Девять школьников пострадали при опрокидывании микроавтобуса в Подмосковье

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Девять подростков, по уточненным данным, пострадали при опрокидывании маршрутки по дороге из школы в Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Всего в маршрутке находились девять детей в возрасте 14-17 лет, которые из школы возвращались домой, а также водитель. Все девять подростков получили легкие травмы, после осмотра врачами были отпущены домой", - сказал собеседник агентства.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, предварительно, водитель микроавтобуса не справился с управлением во время гололеда на дороге.

Ранее представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева сообщила, что в понедельник днем в результате опрокидывания маршрутного микроавтобуса в Сергиево-Посадском городском округе пострадали восемь детей. В ходе прокурорской проверки Сергиево-Посадская городская прокуратура установит причины и обстоятельства происшествия. Проверяется соблюдение законодательства в сферах обеспечения безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок.

В новость внесены изменения (23:06 мск) - уточняется число пострадавших.