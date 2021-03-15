Офицер в Ярославской области получил штраф за избиение срочников из Тувы

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Военнослужащий из Ярославской области получил штраф в размере 50 тыс. рублей за превышение должностных полномочий, он ударил двух солдат-срочников из Тувы в казарменном помещении в Ростове. Об этом ТАСС в понедельник сообщил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

"По делу в отношении майора, который нанес удары двум солдатам-срочникам, суд признал его виновным и вынес ему наказание в виде судебного штрафа в размере 50 тыс. рублей за превышение должностных полномочий", - сказал Бабуркин.

Инцидент произошел вечером 9 января в спальном помещении расположения понтонно-переправочного батальона в Ростове. Подсудимый являлся начальником штаба и исполнял обязанности командира батальона. Зайдя в помещение, он увидел, что двое солдат не вышли на построение, один из них сидел со смартфоном в руках, что было запрещено. Разозлившись, майор нанес удары срочникам.

Как выяснилось позже, солдаты отдыхали по графику суточного патрулирования. На следующий день после инцидента майор публично принес извинения пострадавшим. По словам Бабуркина, конфликт произошел не на межнациональной почве.

10 января ряд СМИ сообщил, что солдат-срочник из Тувы записал видеообращение, в котором заявил о дискриминации тувинцев, проходящих службу в воинской части в Ростове Ярославской области. Уполномоченный по правам человека в Ярославской области и представители правительства и Общественной палаты Тувы не выявили признаков межнациональных конфликтов в воинской части.