Самолет S7 вернулся в аэропорт Новосибирска после взлета из-за неполадок с двигателем

ТАСС, 16 марта. Самолет авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Иркутск, после взлета вернулся в аэропорт Толмачево из-за неполадок с двигателем, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Рейс S7 из Новосибирска в Иркутск вернулся в аэропорт вылета после взлета в связи с неполадками с одним из двигателей", - сказал собеседник агентства, уточнив, что после возвращения пассажиры были отправлены в Иркутск резервным бортом.

В пресс-службе иркутского аэропорта ТАСС подтвердили информацию о технических неполадках на борту и замене самолета. Как следует из данных онлайн-табло, рейс был выполнен в соответствии с графиком и приземлился в Иркутске в 08:04 (03:04 мск).

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре ТАСС сообщили, что пострадавших в ходе инцидента нет, проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. В ведомстве подтвердили, что самолет уже приземлился в иркутском аэропорту. На борту было 154 пассажира и шесть членов экипажа.