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Девять курсантов отравились в учебном заведении на Сахалине

Среди них есть несовершеннолетние

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 марта. /ТАСС/. Следователи организовали проверку по информации о госпитализации с признаками кишечной инфекции девятерых курсантов одного из учебных учреждений города Холмска на юге Сахалина, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

"Организовано проведение доследственной проверки. Имеются основания полагать, что нарушение работниками учебного заведения санитарно-эпидемиологических правил повлекло по неосторожности массовое заболевание учащихся", - рассказали в пресс-службе.

По информации управления, среди заболевших есть несовершеннолетние курсанты. Следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего. В ходе проверки также будут приняты меры профилактического характера.

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РоссияСахалинская область
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