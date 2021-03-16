Девять курсантов отравились в учебном заведении на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 марта. /ТАСС/. Следователи организовали проверку по информации о госпитализации с признаками кишечной инфекции девятерых курсантов одного из учебных учреждений города Холмска на юге Сахалина, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

"Организовано проведение доследственной проверки. Имеются основания полагать, что нарушение работниками учебного заведения санитарно-эпидемиологических правил повлекло по неосторожности массовое заболевание учащихся", - рассказали в пресс-службе.

По информации управления, среди заболевших есть несовершеннолетние курсанты. Следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего. В ходе проверки также будут приняты меры профилактического характера.