Жителя Хабаровска отправили в колонию на пять лет за нападение на банк

ХАБАРОВСК, 16 марта. /ТАСС/. Суд в Хабаровске на пять лет отправил в колонию строгого режима местного жителя, который пытался ограбить банк, облив менеджера бензином. Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа".

"В Хабаровском крае суд признал 45-летнего местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Разбой"). Он приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Нападение на офис банка мужчина совершил в марте прошлого года. Он вошел в помещение сразу после открытия, скрыв лицо под медицинской маской. Посетитель неожиданно напал на менеджера, облил женщину бензином из принесенной с собой пластиковой бутылки и под угрозой ножом потребовал отдать все имеющиеся деньги. "Сотрудница оказала налетчику активное сопротивление, а ее коллега, которая находилась в помещении кассы, нажала на тревожную кнопку. Нападавший скрылся. На момент налета в кассе организации находились денежные средства в сумме порядка 4,9 млн рублей", - говорится в сообщении.

Для расследования была создана усиленная следственно-оперативная группа. Недалеко от офиса полицейские обнаружили нож. Помощь в поимке налетчика оперативникам оказала сама потерпевшая - она смогла детально описать внешность нападавшего. Более того, женщина вспомнила, что уже видела похожего мужчину среди клиентов банка. Анализ базы данных позволил оперативникам установить личность нападавшего.

Злоумышленника задержали при поддержке бойцов Росгвардии. Им оказался 45-летний местный житель. После задержания он пояснил, что похищенными денежными средствами планировал покрыть долги. Отделение банка он выбрал не случайно - неоднократно там бывал, знал планировку помещения и численность персонала. Мужчина признал свою вину.