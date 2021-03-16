В Москве задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве прохожего

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Мужчина убил прохожего на улице на западе столицы. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, подозреваемый задержан.

"Ночью 16 марта вблизи жилого дома по улице Довженко мужчина напал на прохожего и начал его избивать. Затем нанес ему множественные удары молотком в область головы", - сказала Иванова. Пострадавший умер на месте.

По подозрению в совершении преступления задержан уроженец Санкт-Петербурга 1997 года рождения. "В ближайшее время он будет доставлен в следственное подразделение. Для проверки психического здоровья мужчины будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза", - сообщила Иванова.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, мужчина не был знаком со своей жертвой. "По предварительным данным, он находится в неадекватном состоянии", - сказал собеседник агентства.