Суд заключил в СИЗО лидера "Сайентологической церкви Петербурга" Мацицкого

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Невский районный суд Санкт-Петербурга по ходатайству представителя регионального управления ФСИН отменил меру пресечения в виде запрета определенных действий для лидера объединения "Сайентологической церкви Петербурга" Ивана Мацицкого и заключил его в СИЗО, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд меру пресечения изменил на заключение под стражу по 14 июня 2021 года", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, ходатайство о замене меры пресечения поступило в суд от представителя управления ФСИН по Петербургу и Ленинградской области, который сообщил, что из регионального управления ФСБ пришла информация, что Мацицкий регулярно нарушает порядок меры пресечения, в частности использует средства связи.

Члены объединения "Сайентологическая церковь Петербурга" обвиняются в незаконном проведении платных курсов и программ без соответствующей регистрации, доход от которых оценивается более чем в 276 млн рублей, а также в организации экстремистского сообщества и возбуждении ненависти. Весной 2019 года сообщалось, что следователи управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области возбудили уголовное дело о легализации 17 млн рублей из 140 млн, полученных преступным путем, в отношении руководства религиозной группы "Сайентологическая церковь Санкт-Петербурга".

В августе прошлого года суд начал рассматривать уголовное дело. На скамье подсудимых оказались лидер объединения Иван Мацицкий, замначальника службы безопасности Констанция Есаулкова, ее начальница Анастасия Терентьева, исполнительный директор Галина Шуринова, главный бухгалтер Сахиб Алиев. Вину тогда они не признавали. Всем подсудимым избрали меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

Сайентология - религиозно-философское течение, основанное в США в начале 1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Рональдом Хаббардом. В России часть сайентологических материалов признана экстремистской и занесена в соответствующий федеральный список.