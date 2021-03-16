В Москве загорелся бизнес-центр "Савеловский Сити"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Пожар произошел в бизнес-центре "Савеловский Сити" в Москве, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В здании бизнес-центра "Савеловский Сити" произошло возгорание на одном из верхних этажей, есть открытое горение. Эвакуировано 300 человек", - сказал собеседник агентства.

По уточненным данным, очаг возгорания находится на 17-м этаже 20-этажного здания. Внутри наблюдается плотное задымление. На место ЧП следуют значительные силы столичного пожарно-спасательного гарнизона.