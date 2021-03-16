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Пожар в БЦ "Савеловский Сити" в Москве локализован на 5 кв. м

Из здания эвакуировали около 300 человек

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Площадь пожара в бизнес-центре "Савеловский Сити" в Москве составляет 5 кв. м, он локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

"В 11:11 мск пожар локализован. На 17-м этаже происходит возгорание оборудования в помещении вентиляционной камеры на площади 5 кв. м", - сказали в главке.

В 10:27 мск в МЧС поступил сигнал о пожаре в 20-этажном бизнес-центре "Савеловский Сити" на Новодмитровской улице в Москве. Из здания эвакуировано около 300 человек. Пострадавших нет. Изначально сообщалось о загорании в одном из кабинетов.

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Россия
Пожар в здании БЦ "Савеловский Сити" в Москве потушен
Сведений о пострадавших не поступало
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