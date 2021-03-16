Три человека погибли при пожаре в частном доме в Тверской области

ТАСС, 16 марта. Тела двух женщин и мужчины обнаружили на месте пожара в частном жилом доме в поселке Брусово Тверской области, который произошел в ночь на 16 марта. Личности погибших и причина возгорания устанавливаются, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"В ходе тушения пожара в одноэтажном деревянном доме, расположенном в деревне Брусово Удомельского городского округа Тверской области, обнаружены тела двух женщин и мужчины. <...> Устанавливаются личности погибших", - говорится в сообщении.

Информация о пожаре, по данным пресс-службы ГУ МЧС, поступила около 01:28 мск, через час возгорание локализовали, в 06:40 была объявлена полная ликвидация.

Для выяснения точной причины возгорания и гибели людей будет назначен ряд экспертиз, добавили в пресс-службе следственного управления.