СК начал проверку после ДТП с маршруткой в Подмосковье, где пострадали девять детей

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту аварии с маршруткой в Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья, где пострадали девять школьников. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

"Организована проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, в результате чего произошло ДТП с участием маршрутного транспорта, перевозящего детей, - сообщила Врадий. - В настоящее время следствием из транспортной компании запрошена вся необходимая документация. Проводятся опросы".

Днем 15 марта водитель ООО "Сергиево-Посадское АТП" за рулем маршрутного микроавтобуса "Газель-Некст" неправильно выбрал скорость движения, не учел фактора непогоды и гололеда, в результате чего автомобиль опрокинулся на проезжей части. В машине находились девять детей в возрасте от 11 до 17 лет и водитель. Всем им была на месте аварии оказана медицинская помощь, никто из них не госпитализирован.

Прокуратура также проводит проверку по факту аварии.