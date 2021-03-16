Пожар в здании БЦ "Савеловский Сити" в Москве потушен

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в бизнес-центре "Савеловский Сити" в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"В 11:22 мск пожар ликвидирован. Были спасены 13 человек. Сведений о пострадавших не поступало", - сказали в главке.

В 10:27 мск в МЧС поступил сигнал о пожаре в 20-этажном бизнес-центре "Савеловский Сити" на Новодмитровской улице в Москве. Из здания эвакуировано около 300 человек. Изначально сообщалось о возгорании в одном из кабинетов, по уточненным данным, горело оборудование в вентиляционной камере. В 11:11 пожар был локализован на площади 5 кв. м.