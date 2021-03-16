Экс-депутата Волгоградской гордумы обвиняют в мошенничестве с автостраховками

ВОЛГОГРАД, 16 марта. /ТАСС/. Бывший депутат Волгоградской городской думы, скрывавшийся три года от силовиков, обвиняется в мошенничестве в сфере страхования, совершенном организованной группой, сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Экс-депутат - член преступного сообщества, куда входили порядка 40 человек, включая трех бывших депутатов, обвиняется по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ ("Мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой") в мошенничестве с автостраховками. По версии следствия, обвиняемый возглавлял коммерческую организацию, сотрудники которой предоставляли в суд фиктивный пакет документов, в том числе извещения о дорожно-транспортных происшествиях и заключения специалистов, на основании которых со страховых компаний взыскивались суммы страхового возмещения, а также расходы по оказанию юридических услуг и проведению экспертных исследований", - говорится в сообщении.

В 2016 году экс-депутат скрылся от органов следствия, его объявили в розыск, год назад экстрадировали из Швеции. Установлено, что мужчина уже был судим по статье "мошенничество". Криминальную коммерческую структуру он возглавил практически сразу же после освобождения в 2014 году, уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что по уголовному делу о многомиллионных хищениях у страховых компаний проходят пять человек, в том числе три бывших депутата Волгоградской гордумы. По данным следствия, именно они организовали и впоследствии руководили преступным сообществом, извлекая колоссальную прибыль из криминального бизнеса.

Ущерб от преступной деятельности составил порядка 84 млн рублей. Следователи наложили арест на дорогостоящее имущество обвиняемых - земельные участки, нежилые помещения, производственные здания, транспортные средства и даже линию электроснабжения, стоимость которого оценивается примерно в 58 млн рублей.