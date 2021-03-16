В доме в Тамбовской области нашли тела пяти человек

ТАМБОВ, 16 марта. /ТАСС/. Тела пяти человек обнаружены в жилом доме в Тамбовской области. Об этом ТАСС сообщила представитель областного управления СК Елена Кярсна.

"Пять человек погибли в поселке Филатовский [Инжавинского района Тамбовской области]. На место выехали следователи для выяснения причин произошедшего", - сказала она.

По данным СК, среди погибших четыре мужчины и одна женщина, в том числе хозяин дома. Возраст погибших составляет от 45 лет до 61 года, детей среди пострадавших и погибших нет. "Предварительная причина их смерти - отравление угарным газом", - уточнила Кярсна.

В региональном следственном управлении СК РФ журналистам сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту гибели пятерых человек. "Уваровским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального следственного управления. Ведется осмотр места происшествия, допрашиваются соседи и родственники погибших.