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Суд отправил под домашний арест подозреваемого в даче взятки депутата Госсобрания Мордовии

Размер взятки составил 7 млн рублей

ТАСС, 16 марта. Ленинский районный суд Саранска изменил меру пресечения на домашний арест подозреваемому в даче взятки в размере 7 млн рублей депутату Госсобрания Мордовии Вячеславу Брыкову, а также запретил определенные действия подозреваемому по делу о взятке экс-управляющему отделением Нацбанка по Республике Мордовия Александру Тренькину, сообщается во вторник на сайте суда.

"Суд изменил обвиняемым В. Брыкову и А. Тренькину ранее избранные меры пресечения. В отношении В. Брыкова изменено на меру пресечения в виде домашнего ареста, а в отношении А. Тренькина - на меру пресечения в виде запрета определенных действий. Мера пресечения в отношении обвиняемых избрана на срок по 14 июня 2021 года включительно", - говорится на сайте суда.

Ленинский районный суд Саранска 21 января арестовал Брыкова до 17 марта, в отношении А. Тренькина была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По версии следствия, Брыков 30 декабря 2015 года, занимая должность председателя совета директоров ПАО КБ "МПСБ", будучи в сговоре с акционером ПАО КБ "МПСБ", бывшим проректором МГУ им. М. В. Ломоносова Алексеем Гришиным, передал управляющему отделением Национального банка по Республике Мордовия Александру Тренькину взятку в сумме более 7 млн рублей за отзыв предписания и отказ от привлечения к банковским ограничениям.

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