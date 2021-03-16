ФСБ завершила следствие по делу обвиняемого в госизмене крымчанина Ивана Яцкина

ТАСС, 16 марта. Предварительное расследование в отношении жителя Крыма Ивана Яцкина, обвиняемого в государственной измене, завершилось. Об этом ТАСС сообщил адвокат Николай Полозов.

"Следственное управление ФСБ России завершило предварительное расследование в отношении Ивана Яцкина. Ожидается, что в течение ближайших двух-трех недель он будет этапирован в Крым для дальнейшего судебного разбирательства по предъявленному обвинению. Рассматривать уголовное дело будет Верховный суд Крыма в закрытом режиме в связи с наличием в материалах дела сведений, составляющих государственную тайну РФ", - сказал адвокат.

Яцкина задержали и арестовали в Крыму в прошлом году, после чего этапировали для следственных действий в Москву. Вину он не признает. По версии следствия, он собирал в Крыму и передавал спецслужбам Украины сведения, составляющие государственную тайну в России. Материалы его дела содержат гриф "секретно".

Ранее Полозов сообщал, что его подзащитный обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о включении его в так называемый список обмена. Аналогичное заявление направил уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой.