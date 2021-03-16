В Нижегородской области загорелся склад

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 марта. /ТАСС/. Склад на площади 500 кв. м загорелся в Кстовском районе Нижегородской области, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В 11:42 мск 16 марта поступило сообщение о пожаре по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, ул. Магистральная, 65 (отдельно стоящее здание склада ангарного типа). Происходит горение складского здания по всей площади. По предварительной информации, площадь - 500 кв. м", - сказано в сообщении. В нем также отмечается, что пожару присвоили второй ранг сложности.

В пресс-службе добавили, что информация о погибших и пострадавших уточняется.