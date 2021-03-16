В Москве задержан подозреваемый в сбыте поддельных справок о вакцинации

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Москве мужчину, который подозревается в изготовлении и продаже поддельных сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в ходе мониторинга интернета полицейские обнаружили объявление о продаже фальшивых медицинских документов, подтверждающих вакцинацию, без фактического ее прохождения. Для получения такого сертификата онлайн предлагалось перевести деньги на банковскую карту. Цена варьировалась от 4 до 5 тыс. рублей в зависимости от срока изготовления.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили злоумышленника и задержали его. 30-летний житель Москвы пояснил, что противоправную деятельность начал осенью 2020 года, после того, как увидел у своего коллеги такой сертификат", - сказала она.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов (ст. 327 УК РФ). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

"В ходе предварительного расследования предстоит выяснить, сколько поддельных сертификатов ему удалось реализовать и кому. Дознание продолжается", - сказала представитель МВД.