Экс-зампред правительства Прикамья Кокшаров получил условный срок за превышение полномочий

ПЕРМЬ, 16 марта. /ТАСС/. Ленинский районный суд во вторник приговорил бывшего первого заместителя председателя правительства Пермского края - министра территориального развития региона Романа Кокшарова к условному сроку по делу о превышении должностных полномочий, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд приговорил признать Кокшарова Романа Александровича виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 289 ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности"), ч. 1 статьи 286 ("Превышение должностных полномочий") УК РФ и назначить наказание по статье 289 УК РФ в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей, от назначенного наказания за данное преступление освободить за истечением срока давности. По ч. 1 статьи 286 УК РФ [назначить наказание] в виде лишения свободы сроком на два года. Наказание считать условным с испытательным сроком один год", - сказала судья Наталья Малышева.

Суд обязал Кокшарова не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, ежемесячно являться для регистрации в территориальную уголовную инспекцию. Также суд лишил его права занимать должности на государственной муниципальной службе, связанной с осуществлением функций представителя власти на два года. До вступления приговора в законную силу Кокшаров будет находиться под подпиской о невыезде.

Уголовное дело в отношении Кокшарова возбудили в начале 2019 года. По версии следствия, будучи на госслужбе, он участвовал в управлении и оказывал покровительство структурам, работающим в дорожно-строительной отрасли. Кроме того, в 2017 году Кокшаров дал указание главе Гайнского района, где оказалось прервано речное сообщение через Каму, объявить в муниципалитете режим чрезвычайной ситуации, хотя предусмотренных для этого законодательством оснований не было. После чего бывший глава района Владимир Исаев попросил выделить из резервного фонда Пермского края порядка 19 млн рублей на приобретение новых катеров для переправы, закупка прошла в обход конкурсных процедур.

Роман Кокшаров занимал должность заместителя председателя правительства - министра территориального развития Пермского края с августа 2015 года, курировал создание первой в регионе территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Чусовом и реорганизацию ряда муниципальных районов края в городские округа.

В январе 2019 года чиновник ушел в отставку по собственному желанию. До назначения в краевое правительство он занимал должность главы города Кунгура.