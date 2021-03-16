Начальнику Астраханской таможни предъявлено обвинение в превышении полномочий

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предъявил обвинение начальнику Астраханской таможни Ильдару Саидову в превышении должностных полномочий с ущербом на сумму более 83 млн рублей. Об этом журналистам во вторник сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Саидов задержан по подозрению в должностных преступлениях. "В Главном следственном управлении СК предъявлено обвинение начальнику Астраханской таможни Южного таможенного управления ФТС России Ильдару Саидову. Ему инкриминируется превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий", - сказала Петренко. По ее словам, противоправные действия таможенника привели к невозможности взыскать штраф, наложенный судом, в размере более 83 млн рублей.

Петренко пояснила, что в августе 2019 года Советским районным судом Астрахани рассматривалось дело об административном правонарушении в связи с несоблюдением таможенной процедуры ООО "Судоремонтное предприятие "Альянс-шиппинг", в рамках которого был наложен арест на морское грузовое судно "Генрих Гасанов". По данным следствия, Саидов дал письменное распоряжение на отход судна из России в Иран.

"В ближайшее время Следственный комитет направит в суд ходатайство об избрании Саидову меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Петренко.