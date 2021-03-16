Приговор полицейскому, расстрелявшему коллег в метро Москвы, огласят 5 апреля

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд огласит приговор экс-полицейскому Алексею Смирнову, расстрелявшему сотрудников отдела собственной безопасности МВД на станции метро "Рязанский проспект" в Москве, 5 апреля. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

"Приговор по делу Алексея Смирнова будет оглашен 5 апреля в 11:00", - сказала она. Во вторник гособвинитель попросил суд приговорить обвиняемого к 22 годам колонии строгого режима.

Перед этим присяжные признали Смирнова виновным в совершении двух посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов и оправдали по еще одному аналогичному эпизоду и по двум статьям о получении взяток. При этом присяжные признали подсудимого заслуживающим снисхождения, что означало невозможность назначения ему пожизненного срока.

Вечером 18 сентября 2019 года прапорщик полиции Алексей Смирнов в вестибюле станции метро "Рязанский проспект" открыл стрельбу по сотрудникам отдела собственной безопасности, которые пытались его задержать. Они предполагали, что Смирнов может быть причастен к взятке в размере 2 тыс. рублей. В результате ЧП полицейский Максим Веялко погиб, его коллега Алексей Лимонов был госпитализирован в тяжелом состоянии, третий сотрудник не пострадал.

Смирнов на допросе в СК заявил, что открыл огонь после внезапно наступившего эмоционального всплеска, который был вызван тем, что сотрудники отдела собственной безопасности попытались спровоцировать дачу взятки. Согласно материалам дела, он сам вызвал пострадавшему скорую помощь и добровольно отдал оружие. Ему было предъявлено обвинение по статьям 317 и 291 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Получение взятки").