Четверо калининградцев похитили человека и под угрозами требовали деньги

КАЛИНИНГРАД, 16 марта. /ТАСС/. В отношении четырех жителей Калининградской области возбуждены уголовные дела по подозрению в похищении местного жителя и вымогательстве крупной суммы денег. Об этом во вторник сообщила старший помощник руководителя следственного управления ведомства по региону Наталья Гацко.

По версии следствия, в городе Советске вечером 6 января 2021 года подозреваемые на автомобиле перегородили проезжую часть и остановили такси, в котором ехал 27-летний местный житель. Они несколько раз выстрелили в такси и избили пассажира, а после на своем авто вывезли его в лес в районе поселка Новоколхозное. Там злоумышленники, вновь избив мужчину, потребовали передать им €25 тыс.

"Под угрозой расправы потерпевший был вынужден согласиться на требования похитителей, однако затем обратился с заявлением в УФСБ России по Калининградской области", - рассказала Гацко.

10 марта двоих подозреваемых задержали оперативники, еще один подельник скрылся от правоохранительных органов, а четвертый мужчина, по имеющейся информации, ранее покинул пределы Калининградской области.

12 марта обоим задержанным предъявили обвинение, и по ходатайству следствия Ленинградский районный суд Калининграда арестовал их. Мужчин отправили в следственный изолятор.