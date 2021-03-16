Здоровью ребенка, на которого напала собака в Москве, ничто не угрожает

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Здоровью и жизни девочки, на которую напала собака в Москве, ничего не угрожает. Об этом сообщила ТАСС во вторник уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел вечером 15 марта на Новгородской улице. Немецкая овчарка напала на девочку в присутствии хозяина. Ребенок с рваными ранами в области затылка госпитализирован. На данный момент следователи возбудили уголовное дело по факту нападения собаки на двухлетнюю девочку в подъезде жилого дома на северо-востоке Москвы.

"Я знаю про эту ситуацию. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Я также хочу обратить внимание, что ситуация крайне ужасная и недопустимая, собака была без намордника", - сказала Ярославская.

Она добавила, что всем владельцам надо помнить о безопасности и соблюдать правила.