Задержанный за подготовку теракта под Калининградом подал апелляцию на арест

КАЛИНИНГРАД, 16 марта. /ТАСС/. Задержанный по подозрению в подготовке теракта на объекте энергетики в Калининградской области подал апелляционную жалобу на арест. Об этом ТАСС сообщили во вторник в калининградском областном суде.

Зеленоградский районный суд области 4 марта по ходатайству следствия отправил подозреваемого под арест до 3 мая.

"Сегодня Зеленоградский районный суд зарегистрировал апелляцию, которая была отправлена по почте", - сказали в областном суде, добавив, что дата рассмотрения жалобы пока не определена.

По данным ФСБ, 42-летний житель Калининградской области планировал теракт на подстанции "Северная" в пригороде Калининграда. Он был задержан оперативниками ФСБ в начале марта. У него дома были обнаружены самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатых веществ, а также материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти.

Мужчина также занимался вербовкой жителей Калининградской области для участия в террористической деятельности. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"). Подозреваемому 42 года, он женат, у него есть совершеннолетний сын.