Чемпионку России по лыжному фристайлу задержали с наркотиками в Москве

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Полиция задержала в Москве чемпионку России по лыжному фристайлу Анну Орловскую с героином. Девушка призналась, что является продавцом наркотиков, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Вчера в Москве была задержана Анна Орловская, при ней найден сверток с наркотическим веществом, предположительно героином. Девушка рассказала, что собиралась продать наркотики посредством закладок", - рассказал собеседник агентства.

Согласно данным открытых источников, Анна Орловская побеждала на чемпионате России в слоупстайле и лыжном хаф-пайпе, а также входила в десятку на этапе Кубка мира.

Спортсменка была дисквалифицирована в 2013 году на два года за нарушение антидопинговых правил.