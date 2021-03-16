Вандалы разрушили часть гранитных плит на постаменте памятника Юрию Гагарину в Оренбурге

ОРЕНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Неизвестные сорвали и разрушили часть гранитных плит с постамента памятника Юрию Гагарину в сквере в Оренбурге, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе мэрии города.

"В юбилейный год первого полета человека в космос памятник Юрию Гагарину в одноименном сквере на пр. Гагарина областного центра уже второй раз подвергается нападению вандалов. Сегодня было установлено, что с постамента монумента сорваны и разбиты гранитные плиты. В настоящее время правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося и устанавливают личности правонарушителей. Устанавливать объем повреждений и устранять последствия инцидента будет департамент градостроительства и земельных отношений администрации Оренбурга", - сказано в распространенном сообщении.

На предоставленных фото видно, что разрушенной оказалась плита с автографом Гагарина. Ранее - 1 марта 2021 года - вандалы закрасили его зеленой краской, которую оперативно очистили сотрудники администрации города.

"Знаковая для всего прогрессивного человечества дата первого полета человека в космос будет отмечаться 12 апреля. Юрий Гагарин для Оренбурга всегда был не просто покорителем космоса, а родным человеком, оренбуржцы искренне считают его "своим" и гордятся тем, что он учился и жил в Оренбурге. Повреждение памятника Гагарину - это не просто разбитый гранит, это надругательство над нашей историей, нашими героями. Такие действия не должны оставаться безнаказанными", - считают в администрации Оренбурга.