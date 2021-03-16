Суд в Мурманске подтвердил вину экс-чиновницы в ДТП с мальчиком в 2018 году

МУРМАНСК, 16 марта. /ТАСС/. Суд в Мурманске отклонил кассационную жалобу и подтвердил вину бывшего чиновника, которая летом 2018 года в дачном поселке Юркино за рулем автомобиля сбила мальчика, ребенок получил серьезные травмы. Суд также оставил в силе решение снизить в два раза сумму компенсации затрат на ремонт автомобиля, которую обязаны выплатить родители ребенка, рассказал ТАСС их адвокат Дмитрий Буянов.

Авария произошла в июле 2018 года, мальчика, катавшегося на велосипеде по дачному поселку, сбила машина, ребенок получил серьезные травмы, в том числе сотрясение мозга и перелом челюсти, частично лишился зубов. Женщина, управлявшая автомобилем Volkswagen, оказалась бывшей чиновницей, она отрицает, что двигалась с превышением скорости. В ГИБДД пришли к выводу, что подросток нарушил правила дорожного движения, так как выехал на велосипеде на нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог, не справился с управлением и столкнулся с движущимся по главной автодороге автомобилем. При этом в действиях водителя Volkswagen состава административного нарушения сотрудники ГИБДД не нашли.

"Сейчас рассматривалась кассационная жалоба: суд первой инстанции присудил родителям полную сумму компенсации за ремонт автомобиля, около 108 тыс. рублей, областной суд по нашей апелляционной жалобе признал водителя наполовину виновной в ДТП, а размер требуемой с родителей компенсации снизил наполовину. Водитель и собственник машины, ее родственница, с этим не согласились, подали кассационную жалобу. Суд эту жалобу не удовлетворил, решение вступило в силу", - сообщил ТАСС адвокат.

По его словам, родители согласны с данным определением суда, для них было делом принципа доказать, что водитель также виновна, потому что не учла дорожные условия. "Ранее мы представляли также доказательства, что водитель вдвое превысила скоростной режим, но суд их не принял, хотя все расчеты были проведены в той же лаборатории судебной экспертизы, где проводилась судебная экспертиза по делу. Сейчас вина водителя установлена. Теоретически родители имеют право обратиться за возмещением ущерба за сломанный велосипед", - отметил адвокат.

На данный момент подросток продолжает проходить реабилитацию, сообщил защитник. "Парень растет, лечится. У него длительный период восстановления. С имплантацией зубов нужно повременить в силу возраста. Со спортом пришлось закончить, парень играл в хоккей, был вратарем в местной команде. После полученных травм контактные виды спорта ребенку запрещены", - рассказал Буянов, отметив, что в дальнейшем родители планируют потребовать компенсации морального вреда мальчику.