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Суд в Москве арестовал главу Астраханской таможни, обвиняемого в превышении полномочий

Ильдар Саидов останется под стражей до 12 мая
Начальник Астраханской таможни Ильдар Саидов (справа) Пресс-служба Басманного суда/ТАСС
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Начальник Астраханской таможни Ильдар Саидов (справа)
© Пресс-служба Басманного суда/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО начальника Астраханской таможни Ильдара Саидова, задержанного накануне по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Басманного районного суда удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Саидова Ильдара, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), на срок до 12 мая 2021 года", - сказала пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Ранее официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что СК предъявил обвинение Саидову в превышении должностных полномочий с причинением ущерба на сумму более 83 млн рублей.

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