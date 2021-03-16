Руководство СИЗО "Водник" не подтвердило членам ОНК бунта в изоляторе

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Руководство московского СИЗО "Водник" не подтвердило членам Общественной наблюдательной комиссии столицы факта бунта в этом изоляторе. Об этом ТАСС сообщила наблюдатель Марина Литвинович, посетившая "Водник".

"Когда мы пришли в СИЗО "Водник", нам не удалось поговорить с участниками этого "бунта". Единственное, что нам удалось узнать со слов начальника изолятора, это то, что никаких беспорядков не было. Просто в нескольких камерах заключенные повредили имущество. Они сделали это, чтобы выразить свое недовольство некоторыми моментами в действиях администрации, с которыми они были не согласны", - сказала она. Наблюдатель подчеркнула, что эти сведения ей сообщил начальник изолятора, а другой информацией она пока не обладает.

"Возможно, позднее нам удастся встретиться с заключенными, которые непосредственно участвовали в событиях", - сказал Литвинович.

Ранее ряд электронных СМИ распространил информацию о бунте в "Воднике", в ходе которого якобы пострадал один из инспекторов изолятора.

Также Литвинович отметила, что наблюдатели в ходе визита проверили условия содержания ряда граждан из дальнего зарубежья. "Посетили гражданина Вьетнама Чыонг Хыу Зунга, который совсем не говорит по-русски, по-английски тоже. Из русских слов он знает слова "здоровье", "хорошо", "письмо" и "подельник". В целом мы хотя бы выяснили, что здоровье его нормально, но писем никаких нет, потому что с вьетнамского в СИЗО никто перевести не может", - сказала она. По словам правозащитницы, наблюдатели также посетили Тревора Рида, студента из США, осужденного по статье 318 УК РФ ("Нападение на сотрудника полиции") на девять лет колонии. "Это беспрецедентный срок для этой статьи, обычно дают меньше. К тому же у сотрудников даже повреждений нет никаких", - отметила правозащитница, добавив, что назначенная Риду психиатрическая экспертиза завершена.