В Карачаево-Черкесии пьяный полицейский избил жителя

ЧЕРКЕССК, 16 марта. /ТАСС/. Сотрудник полиции в Карачаево-Черкесии, который находился в состоянии алкогольного опьянения, избил местного жителя. Об этом сообщили во вторник в следственном управлении Следственного комитета России по КЧР.

"Усть-Джегутинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело в отношении участкового уполномоченного полиции отдела МВД России по Прикубанскому району Карачаево-Черкесской Республики. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с применением насилия")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 6 марта 2021 года подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения, который находился при исполнении своих служебных обязанностей, встретил в поселке Ударном местного жителя. Правоохранитель предложил мужчине пройти в служебное помещение опорного пункта ОМВД России по Прикубанскому району для разговора о возможности погашения потерпевшим задолженностей по административным штрафам. В здании полицейский нанес ему многочисленные удары, которые квалифицируются как вред здоровью средней тяжести.

Как пояснили ТАСС в МВД по КЧР, в отношении сотрудника ОВД проводится служебная проверка. "МВД по Карачаево-Черкесской Республике будет проводиться служебная проверка. Если вина сотрудника будет доказана, то его уволят из органов внутренних дел и привлекут к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - отметила собеседница агентства.