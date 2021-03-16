Арестованный по делу о растрате глава "БФГ-кредит" Глоцер получил политубежище на Украине

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Руководитель банка "БФГ-кредит" Юрий Глоцер, заочно арестованный в России и объявленный в международный розыск по делу о растрате, получил политическое убежище на Украине. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, Глоцер также исключен из разыскного списка Интерпола.

"Глоцер исключен из реестра розыска Интерпола и получил политубежище на Украине. Он уже там подал иск против российского следователя, которая ведет уголовное дело о растрате. Глоцер собирается оспаривать обстоятельства уголовного преследования на территории России в украинском суде", - сказал собеседник агентства.

В СК ранее сообщали, что в международном розыске в рамках расследования уголовного дела находятся владельцы и руководители банка Глоцер и Евгений Мафцир. По данным следствия, они являются организаторами преступления, после выявления которого скрылись за границей. Бывший председатель правления банка Павел Дойнов задержан и находится в Чехии, решается вопрос о его экстрадиции.

В результате проведенных совместно с подразделениями МВД и ФСБ России следственных и оперативно-разыскных мероприятий в конце прошлого года был задержан бывший заместитель председателя правления банка "БФГ-кредит" Денис Пуресев, являющийся действующим адвокатом. Ему предъявлено обвинение в совершении хищения в особо крупном размере организованной группой с использованием служебного положения. Сумма растраты по его делу составляет почти 13 млрд рублей.

Дело о растрате в "БФГ-кредите" расследует Главное следственное управление СК РФ. Ранее обвинение в растрате было предъявлено бывшим сотрудникам кредитного управления банка Михаилу Дорогинину, Алексею Горлину и Юлии Финкельштейн. Следствие считает, что в период 2014-2016 годов бывшие руководители банка выдали более чем 40 подконтрольным коммерческим структурам заведомо невозвратные кредиты на сумму не менее 12,9 млрд рублей, которые переводились соучастниками зарубежным коммерческим организациям и использовались для приобретения недвижимости и частичного рефинансирования кредитов. Сумма ущерба по объединенным делам о хищении у банка может достигать порядка 30 млрд рублей.