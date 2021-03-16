Еще два землетрясения магнитудой около 5 произошли у берегов Камчатки

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Два землетрясения магнитудой 5,2 и 5,0 произошли у берегов Камчатки в течение часа. За сутки в регионе произошло уже три землетрясения, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) во вторник.

По информации центра, оба землетрясения произошли приблизительно в одной точке, на расстоянии 350 км от Петропавловска-Камчатского или в 144 км от поселка Усть-Камчатский. Магнитуды сейсмособытий составляли 5,0 и 5,2.

Ранее у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,9. Его очаг находился в том же районе, что и последующие два. По предварительной информации, жертв и разрушений нет.