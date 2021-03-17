Большая часть территории Грузии оказалась обесточена из-за аварии на ЛЭП

ТБИЛИСИ, 17 марта. /ТАСС/. Авария на 400-киловольтной линии электропередачи "Месхети", по которой электроэнергия поступает из Турции в Грузию, обесточила большую часть территории республики. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении компании "Государственная электросистема Грузии".

"Из-за отключения 400-киловольтной линии электропередачи "Месхети", которая связывает энергосистемы Грузии и Турции, прекратился импорт электроэнергии из Турции и ее подача большей части страны", - сказано в заявлении.

По данным "Государственной электросистемы Грузии", на данный момент ведутся восстановительные работы и поэтапное включение света.

Как передает корр. ТАСС в Тбилиси, свет погас в ночь на среду во многих районах грузинской столицы. В течение около получаса не работали уличное освещение и светофоры. На данный момент подача электроэнергии в грузинской столице постепенно восстанавливается. Между тем пользователи грузинского сегмента "Фейсбука" пишут, что свет погас и в городах Батуми, Кобулети, Кутаиси и Поти.