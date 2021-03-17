Жители трех районов Камчатки ощутили землетрясение магнитудой 6,5

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 марта. /ТАСС/. Подземные толчки силой до трех баллов ощущались в Алеутском, Усть-Камчатском и Быстринском районах Камчатского края во время землетрясения магнитудой 6,5, сообщил ТАСС директор камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров.

"Очаг залегал на глубине 66 км, эпицентр находился в 180 км от Усть-Камчатска. Жители села Никольское, поселка Усть-Камчатск и населенных пунктов Быстринского района края ощутили незначительные подземные толчки", - сказал Чебров.

Изначально Геологическая служба США информировала, что магнитуда землетрясения составила 6,9, а очаг залегал на глубине 57 км.

В настоящий момент оперативные группы спасателей и пожарных обследуют здания в поселке Усть-Камчатск после землетрясения.