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Жители трех районов Камчатки ощутили землетрясение магнитудой 6,5

В данный момент ведется обследование зданий в поселке Усть-Камчатск, который находится в 180 км от эпицентра землетрясения

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 марта. /ТАСС/. Подземные толчки силой до трех баллов ощущались в Алеутском, Усть-Камчатском и Быстринском районах Камчатского края во время землетрясения магнитудой 6,5, сообщил ТАСС директор камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров.

"Очаг залегал на глубине 66 км, эпицентр находился в 180 км от Усть-Камчатска. Жители села Никольское, поселка Усть-Камчатск и населенных пунктов Быстринского района края ощутили незначительные подземные толчки", - сказал Чебров.

Изначально Геологическая служба США информировала, что магнитуда землетрясения составила 6,9, а очаг залегал на глубине 57 км.

В настоящий момент оперативные группы спасателей и пожарных обследуют здания в поселке Усть-Камчатск после землетрясения.

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