{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Уголовное дело возбудили в отношении жительницы Курской области, которая подожгла сына

В данный момент ребенок с ожогами третьей степени находится в Курской областной клинической больнице, его планируют доставить санавиацией в одну из больниц Нижнего Новгорода

КУРСК, 17 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Курской области по подозрению в покушении на убийство сына - женщина облила восьмилетнего ребенка горючим веществом и подожгла, сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней жительницы Железногорского района Курской области, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 31-летняя женщина во время ссоры во дворе дома облила ребенка горюче-смазочным материалом и подожгла. Мальчика с ожогами третьей степени доставили в Курскую областную клиническую больницу, мать ребенка задержали.

Как отметили в пресс-службе администрации области, в ближайшее время ребенка перевезут с помощью санавиации в одну из больниц Нижнего Новгорода для оказания необходимой помощи. Информация о происшествии передана в органы соцопеки.

Теги
РоссияКурская область
Большая часть территории Грузии оказалась обесточена из-за аварии на ЛЭП
Читать полностью