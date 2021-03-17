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Четыре ребенка погибли при пожаре в жилом доме в Красноярском крае

Также в результате ЧП пострадали еще один ребенок и взрослый
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 17 марта. Четыре ребенка стали жертвами пожара в жилом доме в Лесосибирске Красноярского края. Еще один ребенок и взрослый пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В Лесосибирске на улице Микрорайон Северный произошел пожар в двухэтажном жилом доме. В результате пожара погибли четверо детей 2, 5, 10, 17 лет, травмировано два человека, включая ребенка 12 лет", - сказали в главке.

В МЧС сообщили о ликвидации открытого горения в доме.

"В 01:58 мск (05:58 по местному времени) - ликвидация открытого горения на площади 46,5 кв. м", - сообщили журналистам в региональном главке МЧС. Ранее собщалось, что в тушении огня участвовали 37 человек и 14 единиц техники. Причины пожара устанавливаются. По словам представителя министерства, с матерью погибших детей работают психологи.

В новость внесены изменения (03:01 мск) - добавлены подробности после второго абзаца.

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