СМИ: число жертв серии нападений на западе Нигера увеличилось до 65

ТАСС, 17 марта. По меньшей мере 65 человек стали жертвами серии нападений боевиков на западе Нигера. Об этом сообщила вечером во вторник радиостанция Radio France International со ссылкой на источники в службе безопасности африканской республики.

По их данным, нападения произошли вечером в понедельник на дорогах в районе Тиллабери вблизи границы с Мали.

Ранее Agence France-Presse со ссылкой на местных жителей сообщило, что отряды боевиков в понедельник убили более 50 человек в этом районе Нигера.

Район Тиллабери расположен в стратегически важном регионе, где сходятся границы трех стран - Нигера, Мали и Буркина-Фасо. В этой части Африки действуют исламисты из экстремистской террористической группировки "Исламское государство в Западной Африке", которая является структурой "Исламского государства" (запрещена в РФ). С 2017 года в районе Тиллабери действует режим чрезвычайного положения.