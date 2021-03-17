В Рязанской области пострадали 17 человек в результате опрокидывания автобуса

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. В результате опрокидывания автобуса на трассе М-5 в Рязанской области пострадали 17 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщал о 18 пострадавших.

"В 01:30 поступило сообщение, что в Спасском районе Рязанской области, в районе населенного пункта Ушаково, на 226-м км трассы М-5 "Урал" произошло опрокидывание рейсового автобуса. В нем находились 58 человек, детей нет. По уточненным данным, 17 человек получили травмы средней степени тяжести и обратились в медицинские учреждения Рязани", - сказали в МЧС.

В районе ДТП введено реверсивное движение. В ликвидации последствий аварии участвуют 35 человек и 16 единиц техники.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Рязанской области, в ДТП попал автобус марки Setra, следовавший по маршруту Москва - Пенза. "Есть пострадавшие, погибших нет. Обстоятельства выясняются. На месте работают сотрудники полиции", - добавили в ведомстве.

В ведомстве также сообщили, что причиной опрокидывания автобуса мог стать занос.

В новость внесены изменения (04:02 мск) - добавлены подробности.