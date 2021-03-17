В Красноярском крае ликвидировали пожар в жилом доме, где погибли четыре ребенка

КРАСНОЯРСК, 17 марта. /ТАСС/. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в жилом доме в Лесосибирске Красноярского края, где погибли четыре ребенка, еще один ребенок и взрослый пострадали. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МЧС.

"В 8:02 (04:02 мск) ликвидация пожара", - сообщил представитель ведомства.

Пожар произошел в двухэтажном жилом доме в микрорайоне Северный в Лесосибирске. Погибли четыре ребенка двух, пяти, 10 и 17 лет. Госпитализирована женщина 1965 года рождения и двенадцатилетний ребенок.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). По словам представителя СК, среди причин пожара рассматривается версия о замыкании электропроводки, очаг возгорания находился в коридоре. Прокуратура региона начала проверку по факту пожара.