Медики сообщили о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью

ТАСС, 17 марта. Двое пострадавших в результате опрокидывания автобуса на трассе М-5 в Рязанской области находятся в реанимации. Об этом ТАСС сообщили в среду в Областной клинической больнице Рязани.

"19 человек доставлены, трое из них госпитализированы, остальные обследуются. Два человека находятся в реанимации", - уточнили в больнице.

По данным экстренных служб, в результате ДТП пострадали 17 человек, детей среди них нет.

Как уточнили ТАСС в полиции, по предварительным данным, около 01:30 мск на 226-м км трасы М-5 "Урал" автобус марки Setra опрокинулся в результате заноса. В момент ДТП в салоне находились 58 пассажиров. На месте происшествия работают сотрудники полиции, по факту аварии проводится проверка.