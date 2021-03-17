СМИ: в США полиция задержала подозреваемого в стрельбе в массажном салоне

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Правоохранители задержали человека, который подозревается в нападении во вторник на массажный салон в округе Чероки близ Атланты (штат Джорджия). Об этом сообщил местный телеканал KIRO.

По его сведениям, 21-летний Роберт Аарон Лонг был задержан полицией после погони в округе Крисп, который находится в нескольких часах езды от места стрельбы.

Тем временем правоохранители сообщили, что умер еще один человек, раненный при стрельбе, в которой подозревается Лонг. Таким образом, общее число погибших в трех атаках на массажные салоны в Атланте и ее окрестностях возросло до восьми, информации о состоянии одного пострадавшего пока нет.

Ранее онлайн-портал AJC сообщил, что в пригороде Атланты и на севере города совершили три нападения с огнестрельным оружием. Сначала стрельбу открыли в салоне в округе Чероки, затем выстрелы раздались в двух массажных салонах в городе. Во всех заведениях большинство сотрудников составляли выходцы из Азии. Полиция пока не установила, связаны ли все эти атаки между собой.