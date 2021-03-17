Прокуратура начала проверку в связи обрушением породы на руднике в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 17 марта. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку в связи с обрушением горной породы на руднике в городе Дальнегорск. В результате обвала, заблокированными остаются два человека, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Приморского края.

"Прокуратура города Дальнегорска организовала проверку по факту обрушения горной породы, произошедшего сегодня, 17 марта 2021 года, на руднике в городе Дальнегорске. По данным спасателей на момент обрушения в руднике находилось 30 человек, 28 из которых удалось эвакуировать, заблокированными оказались двое", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехал прокурор города Антон Быков. Прокуратура даст оценку обстоятельствам и причинам произошедшего, проверит исполнение законодательства о промышленной безопасности, соблюдение требований по охране труда на предприятии. Результаты проверки взяты прокуратурой Приморского края на контроль.

По данным пресс-службы Дальнегорского городского округа, обвал грунта произошел во время выгрузки руды. "Заблокированными остаются два человека, связь с ними есть, чувствуют они себя удовлетворительно", - пояснили в пресс-службе. Уточняется, что горноспасатели уже добрались до пострадавших и начали спасательные работы, один из горняков получил травму ног.

В пресс-службе МЧС ТАСС ранее уточнили, что ЧП произошло на руднике "Королевском".

Дальнегорск ходит в число моногородов Приморья, градообразующими здесь являются горнодобывающие предприятия "Дальполиметалл" и "Бор". Там живет около 34 тыс. человек. Участок "Королевский" рудника "Николаевский" ГМК "Дальполиметалл" эксплуатируется с 1993 года. В отработке находятся жилоподобные серебро-полиметаллические рудные зоны, глубина залегания от поверхности составляет от 15 до 250 м.