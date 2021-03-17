Сотрудники МЧС спасли обоих горняков, оказавшихся заблокированными в шахте в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 17 марта. /ТАСС/. Сотрудники МЧС завершили операцию по спасению обоих горняков, которые были заблокированы после обвала руды в шахте в Дальнегорске Приморского края, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

"В 11:45 (04:45 мск) обоих мужчин подняли из рудника и передали врачам скорой медицинской помощи. В 11:50 (04:50 мск) работы завершены", - сообщает ведомство.

По данным пресс-службы регионального правительства, состояние одного горняка удовлетворительное, второго - стабильно тяжелое.

Сообщение о происшествии на руднике "Королевском" в городе Дальнегорске поступило в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю в 08:39 (01:39 мск). В руднике находились 30 человек, 28 из них были сразу эвакуированы спасателями, а двое остались заблокированными в руднике.

Прокуратура начала проверку. Ведомство даст оценку обстоятельствам и причинам произошедшего, проверит исполнение законодательства о промышленной безопасности, соблюдение требований по охране труда на предприятии. Результаты проверки взяты прокуратурой Приморского края на контроль.

Дальнегорск ходит в число моногородов Приморья, градообразующими здесь являются горнодобывающие предприятия "Дальполиметалл" и "Бор". Там живет около 34 тыс. человек. Участок "Королевский" рудника "Николаевский" ГМК "Дальполиметалл" эксплуатируется с 1993 года. В отработке находятся жилоподобные серебро-полиметаллические рудные зоны, глубина залегания от поверхности составляет от 15 до 250 м.

В новость внесены изменения (05:33 мск) - добавлены подробности о завершении спасательных работ и состоянии горняков.