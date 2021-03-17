Пассажиры автобуса, опрокинувшегося под Рязанью, размещены во временном пункте

ТАСС, 17 марта. Пассажиры автобуса, опрокинувшегося на трассе М-5 в Рязанской области, доставлены в пункт временного размещения. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

"Пассажиры временно размещены в школе села Кирицы Спасского района", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве уточнили, что пострадавших 18. Ранее прокуратура сообщала о 17 пострадавших.

В областной клинической больнице Рязани ТАСС сообщали, что к ним доставлены 18 человек, шесть из них госпитализированы. Двое из шести человек находятся в реанимации, еще четверо - в других отделениях.

Следственное управление СК по Рязанской области организовало проверку, сообщается на сайте ведомства. Также проверку ведет прокуратура.

По предварительным данным, около 01:30 мск на 226-м км трасы М-5 "Урал" автобус марки Setra опрокинулся в результате заноса. В момент ДТП в салоне находились 58 пассажиров. На месте происшествия работают сотрудники полиции.