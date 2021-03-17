Суд Москвы арестовал главу "Фонда содействия безопасности" по делу о крупном мошенничестве

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы отправил под стражу президента ООО "Фонд содействия безопасности" Андрея Першина по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Першина сроком на два месяца. Он проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере (по ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - сказали в суде, не уточнив сути претензий.

По информации газеты "Коммерсант", Першин - бывший сотрудник органов госбезопасности. Он обманным путем планировал получить 24 млн рублей от гендиректора ООО "Лагуна" Сергея Мелина. Как пишет издание, Першин пытался убедить Мелина в том, что в отношении него планируют возбудить дело о мошенничестве с земельными участками и их хищении. Першин предложил избавить предпринимателя от этих проблем и запросил за свое содействие 24 млн рублей. В действительности же Мелину никакого уголовного преследования не грозило. Мелин обратился в правоохранительные органы, после чего Першина задержали.

Согласно данным с сайта ООО "Фонд содействия безопасности", организация занимается предоставлением услуг предпринимателям и организациям по охране коммерческих объектов, помогает урегулировать споры в досудебном порядке, предоставляет личную охрану гражданам, а также помогает лицам, которым грозит административное выдворение за пределы РФ или тем, кто попал под уголовное преследование. Организация была зарегистрирована в подмосковной Балашихе в 2004 году, Першин является президентом организации с того же года.