В Талдоме полицейские выявили лабораторию по производству мефедрона

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Подпольная нарколаборатория по производству мефедрона выявлена в Талдоме, сообщила ТАСС в среду начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Задержан 27-летний житель Москвы, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. В ходе обыска жилого дома злоумышленника, расположенного на улице Победы в Талдоме, полицейскими обнаружен и изъят полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета. По результатам исследования установлено, что изъятый порошок является наркотическим средством мефедроном массой более 800 граммов", - сказала она.

В ходе обыска в гараже подозреваемого обнаружена лаборатория по производству наркотиков - найдены металлические емкости, чемодан с белым порошкообразным веществом весом около 10 кг, канистры с химическими реактивами и лабораторное оборудование. После производства мефедрон сбывался через закладки на территории городского округа Талдом.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Подозреваемый арестован.