Полиция не подтвердила факт ДТП с тремя пешеходами на юге Москвы

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Полиция не зафиксировала ДТП на юге Москвы, где, согласно сообщению столичного департамента транспорта, были сбиты три пешехода. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"По имеющимся сведениям, ДТП на улице Коломенской не фиксировалось", - сказали в главке.

Столичное управление ГИБДД в Twitter уточнило, что в 07:40 мск на Коломенской водитель притормаживал перед нерегулируемым пешеходным переходом, машину занесло в сторону тротуара. Тем не менее наезда на пешеходов не произошло, факта ДТП не было. Претензий от пешеходов к водителю не поступило.

Ранее в Telegram-канале департамента транспорта Москвы сообщалось, что в районе дома 15 на Коломенской улице произошел наезд на трех человек на пешеходном переходе.

В новость внесены изменения (10:22 мск) - добавлен комментарий ГИБДД в третьем абзаце.