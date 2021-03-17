СК возбудил дело после падения снега с крыши дома на коляску с ребенком в Балашихе

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту госпитализации ребенка после падения снега с крыши дома на коляску в подмосковной Балашихе. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По факту травмирования ребенка упавшим с крыши снегом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сообщила Врадий.

Накануне днем на проспекте Ленина в Балашихе с крыши 4-х этажного дома упал массив снега и попал на коляску с 1,5-годовалой девочкой. Девочка госпитализирована, врачи констатировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб лба.

Следователем проведен осмотр места, опрошены сотрудники управляющей компании, а также истребована документация об уборке снега с крыши данного дома.